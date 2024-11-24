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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 23:02 | Обновлено 24 ноября 2024, 23:29
87
1

Капитан Руха: «Где-то повезло, забили пенальти»

«Рух» прервал 8-матчевую безвыигрышную серию в матче с «Левым Берегом»

24 ноября 2024, 23:02 | Обновлено 24 ноября 2024, 23:29
87
1
Капитан Руха: «Где-то повезло, забили пенальти»
ФК Рух. Роман Дидык

Капитан «Руха» Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от одержанной львовянами победы в 14 туре УПЛ над «Левым Берегом» – 1:0:

«Тренерский штаб доверил мне роль опорного полузащитника, а не в центре обороны. И хотя немного было необычно, считаю, что со своими обязанностями справился.

Противостояние было сложным, прежде всего, из-за психологической составляющей: мы уже долгое время не побеждали, да и гостям крайне нужны очки, чтобы выбраться из зоны вылета. Поэтому в первой 45-минутке у обеих команд далеко не все получалось. Видимо, где-то нам повезло, что перед самым перерывом в борьбе со мной киевляне сфолили и Ярослав Карабин реализовал пенальти.

После перерыва было уже легче, ведь гости большими силами пошли вперед, чтобы восстановить паритет и у нас появилось пространство для контрвыпадов. Еще задолго до финального свистка могли, как говорится, закрыть поединок, но несколько голевых моментов не реализовали. Все-таки ничего страшного, потому что 8-матчевую безвыигрышную серию мы таки прервали».

В настоящее время «Рух» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что главный тренер львовской команды Виталий Пономарев прокомментировал победу в игре с «Левым Берегом» в 14 туре УПЛ.

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Роман Дидык Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Раніше писав, що можливо Рух вирішив восени грати в УПЛ без перемог. І все таки за тиждень до календарної зими команда перервала цю ситуацію. Одна перемога є. Наступна може бути вже в грудні, але навряд чи це вийде проти Шахтаря в перший день зими.
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