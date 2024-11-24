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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:31
182
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Было много ошибок, особенно в игре с мячом»

Наставник «Руха» высказался о победе в матче 14-го тура УПЛ

24 ноября 2024, 21:21 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:31
182
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Было много ошибок, особенно в игре с мячом»
ФК Рух. Виталий Пономарев

24 ноября состоялся матч 14-го тура УПЛ между «Рухом» и «Левым берегом» (1:0). Главный тренер львовской команды Виталий Пономарев прокомментировал победу в игре:

«Для нас нужно было победить, ведь «Рух» давно не выигрывал. Эта победа очень важна для нашей команды, несмотря на то, что в этой игре нам многое не удавалось и матч складывался для нас тяжело. Думаю, свою роль в этом сыграло давление на ребят, ведь нам нужно было получить три очка. Поэтому было много ошибок, особенно в игре с мячом – игроки чувствовали себя неуверенно. Учитывая, что мы не выигрывали в чемпионате с 30 августа, это важная победа в психологическом плане. Теперь ребята раскрепощеннее будут чувствовать себя в следующих матчах.

Мы понимали, что «Левый Берег» качественно играет на выезде. Это ярко показали матчи с «Полесьем» и «Колосом». Киевляне надежно действуют в защите, и наша команда была к этому готова – это не стало для нас неожиданностью. Это неуступчивый соперник, который должен быть выше в турнирной таблице.

Мы делали упор на собственном балансе, ведь важно было не пропустить контратаку в исполнении соперника. В атаке «Рух» хотел чаще создавать моменты с забеганием и играть острее, но, к сожалению, в первом тайме мы много перепасовывались позади, играли поперек. В первом тайме команда не выполнила установку, хотя у нас креативные футболисты группы атаки. Во втором тайме «Левый Берег» хотел отыграться, начали появляться зоны, и мы создавали хорошие моменты, но не смогли их реализовать.

У нас пенальти пробивают уверенные в себе игроки. Здесь немаловажный психологический момент, поэтому мы не назначаем штатных пенальтистов. Относительно того, что ребята посвятили этот гол Марко Сапуге, он недавно сделал повторную операцию. Первая была неудачной, но вторая операция была успешной. Я общался с Марко и сказал, что нельзя сдаваться, а нужно становиться сильнее. Это сложный для него момент, но уверен, что он достойно справится с этим вызовом. Сейчас у него примерно 9 месяцев будет продолжаться восстановление. Сапуга – капитан команды, наш лидер и впереди у него яркая карьера».

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Виталий Пономарев Рух Львов Левый Берег Киев Рух - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Марко Сапуга
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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