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  4. Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
Англия
19 июля 2022, 21:03 |
2216
1

Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал

О финализации сделки будет объявлено в ближайшие часы

19 июля 2022, 21:03 |
2216
1
Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал
ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко покинул расположение «горожан» на тренировочном сборе в США.

Зинченко должен вскоре присоединиться к «Арсеналу», который также проводит предсезонное турне по США, чтобы подписать контракт и завершить трансфер в стан «канониров».

Ожидается, что сделка будет финализирована в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продаст Зинченко в «Арсенал» за сумму близкую к 30 миллионам фунтов, а сам украинец уже согласовал с «канонирами» 4-летний трудовой договор.

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Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы АПЛ наши за границей трансферы
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Andy_P
Жаль. Выступал за прекрасный клуб под руководством одного из лучших тренеров мира...
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