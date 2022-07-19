Зинченко покинул Манчестер Сити для завершения трансфера в Арсенал

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко покинул расположение «горожан» на тренировочном сборе в США.

Зинченко должен вскоре присоединиться к «Арсеналу», который также проводит предсезонное турне по США, чтобы подписать контракт и завершить трансфер в стан «канониров».

Ожидается, что сделка будет финализирована в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продаст Зинченко в «Арсенал» за сумму близкую к 30 миллионам фунтов, а сам украинец уже согласовал с «канонирами» 4-летний трудовой договор.