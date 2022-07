Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт украинского футболиста с «Арсеналом» будет действовать 4 года, до лета 2026 г. На этой неделе Зинченко пройдет медосмотр для нового клуба, после чего о трансфере объявят официально.

«Горожане» согласились отпустить 25-летнего футболиста. «Канониры» заплатят за трансфер сумму в размере 30 млн фунтов стерлингов

В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры. Украинец в 4-й раз выиграл с клубом главный трофей АПЛ.

