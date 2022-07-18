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Англия
18 июля 2022, 22:12 | Обновлено 18 июля 2022, 22:51
2962
1

Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года

«Канониры» заплатят «Ман Сити» за трансфер 30 млн фунтов стерлингов

18 июля 2022, 22:12 | Обновлено 18 июля 2022, 22:51
2962
1
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Twitter. Коллаж: Зинченко в форме Арсенала

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с лондонским «Арсеналом», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт украинского футболиста с «Арсеналом» будет действовать 4 года, до лета 2026 г. На этой неделе Зинченко пройдет медосмотр для нового клуба, после чего о трансфере объявят официально.

«Горожане» согласились отпустить 25-летнего футболиста. «Канониры» заплатят за трансфер сумму в размере 30 млн фунтов стерлингов

В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры. Украинец в 4-й раз выиграл с клубом главный трофей АПЛ.

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трансферы Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко трансферы АПЛ выбор редакции Фабрицио Романо
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Andre Chil
Будемо подивитися, що принесе цей перехід, команда у Артети молода, може заграти, як сам Зіна, так, і уся команда, а може, не те, не се...
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