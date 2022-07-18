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Англия
18 июля 2022, 04:55 | Обновлено 18 июля 2022, 05:29
168
0

Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки

«Канониры» готовы заплатить требуемую сумму в размере 35 млн евро

18 июля 2022, 04:55 | Обновлено 18 июля 2022, 05:29
168
0
Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко очень близок к переходу из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры между клубами находятся на финальной стадии. «Горожане» не возражают, чтобы отпустить 25-летнего футболиста. «Канониры» готовы заплатить требуемую сумму в размере 35 млн евро.

Практически согласовано, что Зинченко подпишет контракт с «Арсеналом» на 5 лет, до 2027 года. По данным инсайдеров, о трансфере могут объявить уже в начале недели.

В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры. Украинец в 4-й раз выиграл с клубом главный трофей АПЛ.

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трансферы Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко трансферы АПЛ Николо Скира
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