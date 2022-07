Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки

Футболист сборной Украины Александр Зинченко очень близок к переходу из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры между клубами находятся на финальной стадии. «Горожане» не возражают, чтобы отпустить 25-летнего футболиста. «Канониры» готовы заплатить требуемую сумму в размере 35 млн евро.

Практически согласовано, что Зинченко подпишет контракт с «Арсеналом» на 5 лет, до 2027 года. По данным инсайдеров, о трансфере могут объявить уже в начале недели.

В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры. Украинец в 4-й раз выиграл с клубом главный трофей АПЛ.

