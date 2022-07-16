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Англия
16 июля 2022, 00:55 | Обновлено 16 июля 2022, 01:12
740
1

Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта

Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет

16 июля 2022, 00:55 | Обновлено 16 июля 2022, 01:12
740
1
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко согласовал с лондонским «Арсеналом» условия личного контракта, информирует инсайдер Николо Скира.

Клуб и футболист договорились о контракте на 5 лет. Клубы продолжают переговоры. Ожидается, что стоимость трансфера для канониров составит 35 млн евро.

Наставник Арсенала Микель Артета хочет видеть 25-летнего украинца в своей команде. Пока неизвестно, на какой позиции будет играть Зинченко.

В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры.

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трансферы Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко трансферы АПЛ
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Комментарии 1
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Тарас Чубак
Інтригує, але ризик великий, особливо якщо його розглядають як ЛЗ, у Сіті він свій, вже досить авторитетна особистість, + трофеї та можливість взяти ЛЧ. Але якщо його розглядають як півзахисника то особисті амбіції мають брати верх, бо з іншої сторони коли піде Гвардіола з Сіті, то що буде з Зіною?  Гравець застрягший у напівпозиції, який більшість кар'єри програв в нетиповій ролі як для його амплуа
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