Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет
Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко согласовал с лондонским «Арсеналом» условия личного контракта, информирует инсайдер Николо Скира.
Клуб и футболист договорились о контракте на 5 лет. Клубы продолжают переговоры. Ожидается, что стоимость трансфера для канониров составит 35 млн евро.
Наставник Арсенала Микель Артета хочет видеть 25-летнего украинца в своей команде. Пока неизвестно, на какой позиции будет играть Зинченко.
В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры.
#Arsenal have agreed personal terms with Oleksandr #Zinchenko for a contract until 2027. #Gunners are now working to reach an agreement with #ManchesterCity. #transfers #AFC #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 15, 2022
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