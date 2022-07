Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко согласовал с лондонским «Арсеналом» условия личного контракта, информирует инсайдер Николо Скира.

Клуб и футболист договорились о контракте на 5 лет. Клубы продолжают переговоры. Ожидается, что стоимость трансфера для канониров составит 35 млн евро.

Наставник Арсенала Микель Артета хочет видеть 25-летнего украинца в своей команде. Пока неизвестно, на какой позиции будет играть Зинченко.

В минувшем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры.

