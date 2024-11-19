Легионер ЛНЗ забил в Лиге наций и был удален. Что сказал после игры?

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари забил единственный гол в матче Лиги наций между сборными Косово и Литвы (1:0). В конце первой половины игры футболист был удален с поля. Яшари поделился эмоциями после матча.

«Мои герои – это мои соотечественники, потому что во втором тайме мы играли в меньшинстве. Они заслужили выиграть этот матч, за что я очень благодарен им.

Я также имел возможность забить против Румынии, и сегодня чувствовал, что отмечу. Это удалось и, конечно, я счастлив, но еще более счастлив тем, что мы победили. Хочу, чтобы моя команда достигала больших успехов», – сказал Яшари.

Национальная сборная Украины готовится к заключительному матчу группового этапа Лиги наций. Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.