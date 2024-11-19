Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября стартовала встреча 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Первыми на корт вышли Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это третья встреча соперников. Надаль выиграл два предыдущих очных поединка.

Следующей игрой противостояния запланирован матч Таллона Грикспора и Карлоса Алькараса.

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.