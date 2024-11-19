Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию игры матчевого противостояния КД Нидерланды – Испания
19 ноября стартовала встреча 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.
Первыми на корт вышли Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.
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Это третья встреча соперников. Надаль выиграл два предыдущих очных поединка.
Следующей игрой противостояния запланирован матч Таллона Грикспора и Карлоса Алькараса.
Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф
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