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Кубок Дэвиса
19 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:55
651
0

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию игры матчевого противостояния КД Нидерланды – Испания

19 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:55
651
0
Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

19 ноября стартовала встреча 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Первыми на корт вышли Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это третья встреча соперников. Надаль выиграл два предыдущих очных поединка.

Следующей игрой противостояния запланирован матч Таллона Грикспора и Карлоса Алькараса.

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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