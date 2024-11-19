В поисках счастья. Полузащитник Реала может вернуться в Италию

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может вернуться в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний игрок провел 3 сезона в Милане, в которых постепенно прогрессировал, а вернувшись в Мадрид после длительного тура в Италии, стал важным игроком для мадридцев, выходившим на замену и часто спасающим команду.

Но сезон 2024/2025 складывается не особо хорошо для Браима, чем, очевидно, может и хочет воспользоваться итальянский клуб. До прямых переговоров между клубами еще далеко, однако искра между испанцем и «россонери» точно есть.

В текущем сезоне Браим Диас провел 9 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В «Реале» сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе.