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Испания
19 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:00
362
0

В поисках счастья. Полузащитник Реала может вернуться в Италию

Браим Диас вновь может стать игроком «Милана»

19 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 19 ноября 2024, 19:00
362
0
В поисках счастья. Полузащитник Реала может вернуться в Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может вернуться в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний игрок провел 3 сезона в Милане, в которых постепенно прогрессировал, а вернувшись в Мадрид после длительного тура в Италии, стал важным игроком для мадридцев, выходившим на замену и часто спасающим команду.

Но сезон 2024/2025 складывается не особо хорошо для Браима, чем, очевидно, может и хочет воспользоваться итальянский клуб. До прямых переговоров между клубами еще далеко, однако искра между испанцем и «россонери» точно есть.

В текущем сезоне Браим Диас провел 9 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В «Реале» сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе.

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Данііл Киріяка Источник: La Gazzetta dello Sport
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