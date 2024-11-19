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  4. Не заинтересованы в продаже. Бразильский талант не присоединится у Лунину
Англия
19 ноября 2024, 19:24 |
352
0

Не заинтересованы в продаже. Бразильский талант не присоединится у Лунину

Мурилло останется в «Ноттингем Форест»

19 ноября 2024, 19:24 |
352
0
Не заинтересованы в продаже. Бразильский талант не присоединится у Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурилло

Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Football Insider.

22-летний защитник, в котором заинтересовано множество клубов, среди которых находится мадридский «Реал», мог бы покинуть клуб зимой, однако в руководстве видят перспективу развития игрока и его выхода на еще более высокий уровень. Защитник играет одну из ключевых ролей в сенсационном «Ноттингеме», который идет в зоне еврокубков.

В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Полузащитник «Реала» может перейти в «Милан».

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Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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