Не заинтересованы в продаже. Бразильский талант не присоединится у Лунину

Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло не покинет клуб в ближайшее время, сообщает Football Insider.

22-летний защитник, в котором заинтересовано множество клубов, среди которых находится мадридский «Реал», мог бы покинуть клуб зимой, однако в руководстве видят перспективу развития игрока и его выхода на еще более высокий уровень. Защитник играет одну из ключевых ролей в сенсационном «Ноттингеме», который идет в зоне еврокубков.

В текущем сезоне Мурилло провел 11 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Полузащитник «Реала» может перейти в «Милан».