Нужно ли Зинченко уходить из Манчестер Сити

Что ни межсезонье, то защитника/полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко и разнообразные СМИ, и многие инсайды настойчиво «отправляют» в другие клубы.

Вспомните, хотя бы, последнее по счету зимнее трансферное окно, когда украинца настоятельно сватали в «Ньюкасл» и «Дженоа», но в итоге он все равно остался в Манчестере и внес свою лепту в победу «Сити» в АПЛ.

А еще раньше была информация о возможном переходе «Зины» в «Вулверхэмптон», «Наполи», «Бетис»… И во всех этих и иных случаях Александр оставался в своей нынешней команде.

Нынешнее межсезонье в этом плане не стало исключением или откровением. О гипотетическом уходе Александра из «Этихада» стали говорить еще до завершения минувшего чемпионата Англии. Среди потенциальных «покупателей» украинского футболиста называли чаще всего «Барселону». Но затем «интерес» каталонцев то ли угас, то ли его и не было вовсе.

Зато на горизонте замаячили предложения от других английских клубов. И в этот раз можно утверждать, что их интерес к украинцу – предметный. Во всяком случае, в трансферных приоритетах «Вест Хэма», «Эвертона», «Челси» и «Арсенала» то и дело проскальзывает фамилия нашего героя.

Наиболее настойчивыми, если судить по британской прессе, являются «канониры». Главный тренер лондонцев Артета не понаслышке знаком с Зинченко, ведь в свое время он работал в тренерском штабе Гвардиолы. И не только работал, но и много индивидуально занимался с украинцем. Артета и тогда, в бытность тренером «Сити», и сейчас, во главе «Арсенала», не скрывает своей расположенности к Зинченко. Испанца в нашем футболисте подкупает, прежде всего, универсализм. А еще такая редкая для наших широт черта, как оптимизм и положительный взгляд на вещи.

Еще в первый год пребывания Саши в «Сити» Гвардиола, помимо прочего, говорил в адрес украинца следующее: мол, он очень универсален и работоспособен, но главное, что он всегда улыбается, когда работает на тренировке. Он не ропщет, не спорит, не требует – он просто работает. Причем работает очень качественно.

И за четыре года упорной и тяжелой работы Зинченко стал для «МанСити» и для Гвардиолы настоящим универсальным солдатом, способным сыграть на многих позициях. Артета это не только прекрасно понимает, но и, как было сказано выше, видел воочию. Поэтому и хочет заполучить парня в свою команду.

По всей видимости, уже в ближайшее время «Арсенал» может официально вступить в переговоры с «горожанами» по поводу перехода Зинченко. Во всяком случае, на Туманном Альбионе именно в такой сценарий верят и в СМИ, и в кругах аналитиков. «Канонирам» на новый сезон нужен основной левофланговый защитник, и кандидатура Зинченко им видится весьма перспективной. Хотя, если говорить о шкале приоритетов, то поначалу лондонский клуб всерьез интересовался оборонцем «Аякса» Мартинесом. Но, как оказалось, не по Сеньке шапка. Амстердамцы повесили на Лисандро отпугивающий ценник (порядка 55 млн евро), да и сам аргентинец хочет в «МЮ». И уже почти перешел на «Олд Трафорд». Поэтому «Арсенал» и переключился на Зинченко.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

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А что же думает по этому поводу «Сити»? На данный счет есть весьма противоречивая информация. В начале сего месяца британские таблоиды дружно отрапортовали, что действующий чемпион Англии не намерен продавать Зинченко. Но спустя всего неделю появилась информация, что «МанСити» может отпустить Александра, если получит хорошее предложение. «Хорошее» - это порядка 35 млн фунтов, если верить прессе. Уже якобы и нашлась замена для Саши в «Сити» - испанец Кукурелья из «Брайтона».

Хотя, по последней информации, Зинченко был в списке тех игроков, с кем Гвардиола должен отправиться в США на выставочные матчи. Так что либо «горожане» все-таки действительно не хотят отпускать своего универсала, либо предложение того же «Арсенала» еще не подоспело.

Но в данном случае, на мой взгляд, нужно понимать, что сейчас время работает исключительно на 25-летнего фулбека, а не на его нынешний или возможно новый клубы.

Дело в том, что контракт украинца с «Манчестер Сити» действует еще два года – до лета 2024-го. И избавиться от него «просто так», из-за чей-то блажи или прихоти, не получится при всем желании. Тут очень важно, чтобы было желание уйти именно у Александра. А этого желания, насколько я понимаю, у него сейчас нет.

Да, время от времени поговаривают, что он вроде бы не очень комфортно чувствует себя на месте левого защитника, ведь по своим профильным характеристикам «Зина» игрок иной формации – центра поля. Но дело в том, что у Гвардиолы нет четкой градации на игровые амплуа: если ты защитник, то обязательно должен участвовать не только в прессинге и отборе, но и подключаться к атакам, разгонять их. С чем Саша неплохо справляется.

К тому же, он продемонстрировал не только отличную «живучесть», умение приспосабливаться к новым условиям, но и, что, наверное, главное – у него получается превосходить по качеству своих непосредственных конкурентов.

В частности, если говорить о прошлом сезоне, то речь идет о Канселу. С точки зрения техники украинец вряд ли может тягаться с португальцем. Но вот в плане все того же универсализма и качества (отборы, передачи), то в этих компонентах Саша лучше.

Единственная его настоящая проблема в «Сити» - игровое время. Несмотря на комплименты от Гвардиолы, Зинченко не может похвастаться игровым временем, к примеру, Де Брюйне. В минувшем сезоне на счету украинца – 15 поединков. Учитывая его потенциал, можно сказать, что это «лишь» 15 матчей. И если Саша захочет больше времени проводить на футбольном поле, тогда может закрасться мысль об уходе.

Но дело и в том, что и в «Арсенале» ему вряд ли пообещают игру без замены во всех поединках сезона. К тому же, насколько известно, Артета хочет видеть у себя в команде именно защитника, а не полузащитника Зинченко.

Да и, собственно, фактически все английские клубы, проявляющие в той или иной степени заинтересованность в украинском игроке, хотят его ангажировать именно в качестве левофлангового игрока защиты.

А коль так, уверен, просто не нужно искать от добра добро. Зинченко играет в одной из самый сильных и богатых команд мира, у одного из самых сильных тренеров эпохи, каждый сезон реально борется за титул и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Он уже привык и к нагрузкам, и к требованиям, и к постоянно меняющейся конкурентной среде. Он в ней пророс. Пустил корни. Он там попросту свой. Если ты свой в составе чемпиона, зачем все это портить резкими движениями?

От добра добра не ищут.