Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ранее сообщалось, что «горожане» хотят сохранить украинца в составе
Лондонский «Арсенал» открыл переговорный процесс по трансферу 25-летнего украинского фулбека «Манчестер Сити» Александра Зинченко.
Этим летом внимание к украинцу, помимо «канониров», проявляют «Эвертон», «Вест Хэм» и «Челси», а «Манчестер Сити» готов продать Зинченко по «правильной цене». Речь идет о сумме приближенной к 35 миллионам фунтов.
На место Зинченко «горожане» попытаются подписать испанца Марка Кукурелью из «Брайтона».
Сообщается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хорошо знаком с возможностями Зинченко, так как имел опыт совместной работы с украинцем в бытность ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Буквально неделю назад сообщалось, что «Манчестер Сити» не нацелен на продажу Зинченко и хотел бы сохранить украинца в составе.
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