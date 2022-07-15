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  4. Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Англия
15 июля 2022, 10:04 |
4146
0

Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят сохранить украинца в составе

15 июля 2022, 10:04 |
4146
0
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Instagram. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» открыл переговорный процесс по трансферу 25-летнего украинского фулбека «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Этим летом внимание к украинцу, помимо «канониров», проявляют «Эвертон», «Вест Хэм» и «Челси», а «Манчестер Сити» готов продать Зинченко по «правильной цене». Речь идет о сумме приближенной к 35 миллионам фунтов.

На место Зинченко «горожане» попытаются подписать испанца Марка Кукурелью из «Брайтона».

Сообщается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хорошо знаком с возможностями Зинченко, так как имел опыт совместной работы с украинцем в бытность ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Буквально неделю назад сообщалось, что «Манчестер Сити» не нацелен на продажу Зинченко и хотел бы сохранить украинца в составе.

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Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы
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Источник Daily Mail
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