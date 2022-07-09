Источник: Манчестер Сити хочет сохранить Зинченко

Журналист Игорь Бурбас считает, что «Манчестер Сити» не собирается продавать Александра Зинченко во время нынешнего трансферного окна:

«Насколько я знаю, «Манчестер Сити» в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить Зинченко. Они не рассматривают вариант с его продажей. В прессе постоянно идут вбросы, но они не совсем соответствуют действительности. Действительно, есть интерес от «Арсенала» и «Эвертона», но «Манчестер Сити» хочет сохранить его, они не хотят его продавать даже несмотря на вероятную покупку Марка Кукурельи».

Ранее сообщалось о том, что на Зинченко претендует ряд клубов АПЛ, среди которых «Челси».