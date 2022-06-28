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  4. Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Англия
28 июня 2022, 14:40 | Обновлено 28 июня 2022, 14:52
1794
2

Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко

Украинский хавбек может продолжить карьеру в «Челси»

28 июня 2022, 14:40 | Обновлено 28 июня 2022, 14:52
1794
2
Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

На подписание полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко появился еще один претендент из АПЛ. По информации английских СМИ, на игрока претендует «Челси».

«Синие» во время летнего трансферного окна хотят подписать сразу троих игроков «Манчестер Сити». Кроме Зинченко это защитник Натан Аке и вингер Рахим Стерлинг.

Зинченко, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» летом – чемпионы Англии планируют подписать на позицию левого защитника Марка Кукурелью.

Ранее сообщалось о том, что на Зинченко претендуют три клуба АПЛ – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон».

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Александр Зинченко Манчестер Сити Челси трансферы трансферы АПЛ Натан Аке Рахим Стерлинг
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Источник Daily Mail
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Tasha19
Якщо вже куди і йти , то в Арсенал до Артети.
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Orest_L
А хто агент Олександра? Рузькій Алан Прудников? Він гарно допоможе піти куди треба...
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0
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