Новый претендент. Топ-клуб из АПЛ включился в борьбу за Зинченко

На подписание полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко появился еще один претендент из АПЛ. По информации английских СМИ, на игрока претендует «Челси».

«Синие» во время летнего трансферного окна хотят подписать сразу троих игроков «Манчестер Сити». Кроме Зинченко это защитник Натан Аке и вингер Рахим Стерлинг.

Зинченко, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» летом – чемпионы Англии планируют подписать на позицию левого защитника Марка Кукурелью.

Ранее сообщалось о том, что на Зинченко претендуют три клуба АПЛ – «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон».