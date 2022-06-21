Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко

Будущее украинского футболиста Александра Зинченко в «Манчестер Сити» находится под вопросом.

Паблик Bitter and Blue назвал три клуба АПЛ, которые потенциально могут подписать украинского футболиста: «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Эти три команды следят за ситуацией вокруг футболиста сборной Украины и при случае готовы попытаться подписать игрока.

Веб-портал The Athletic сообщает, что больше всего в трансфере Зинченко заинтересован «Эвертон», за который выступает другой украинский футболист Виталий Миколенко.