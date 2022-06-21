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Англия
21 июня 2022, 00:23 | Обновлено 21 июня 2022, 00:32
352
1

Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко

«Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон» готовы пригласить украинского футболиста

21 июня 2022, 00:23 | Обновлено 21 июня 2022, 00:32
352
1
Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Будущее украинского футболиста Александра Зинченко в «Манчестер Сити» находится под вопросом.

Паблик Bitter and Blue назвал три клуба АПЛ, которые потенциально могут подписать украинского футболиста: «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон».

Эти три команды следят за ситуацией вокруг футболиста сборной Украины и при случае готовы попытаться подписать игрока.

Веб-портал The Athletic сообщает, что больше всего в трансфере Зинченко заинтересован «Эвертон», за который выступает другой украинский футболист Виталий Миколенко.

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Эвертон трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко трансферы АПЛ Ньюкасл Арсенал Лондон
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Источник Sport.ua
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Тарас Чубак
Якщо є варіанти, то краще за межі Англії в клуб з ЛЧ
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