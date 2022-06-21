Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко
«Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон» готовы пригласить украинского футболиста
Будущее украинского футболиста Александра Зинченко в «Манчестер Сити» находится под вопросом.
Паблик Bitter and Blue назвал три клуба АПЛ, которые потенциально могут подписать украинского футболиста: «Арсенал», «Ньюкасл» и «Эвертон».
Эти три команды следят за ситуацией вокруг футболиста сборной Украины и при случае готовы попытаться подписать игрока.
Веб-портал The Athletic сообщает, что больше всего в трансфере Зинченко заинтересован «Эвертон», за который выступает другой украинский футболист Виталий Миколенко.
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