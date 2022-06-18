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  4. В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
Англия
18 июня 2022, 18:10 |
1486
0

В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон

Украинский хавбек может покинуть «Манчестер Сити»

18 июня 2022, 18:10 |
1486
0
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Манчестер Сити» готов во время нынешнего трансферного окна отпустить Александра Зинченко. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпионы Англии близки к подписанию Марка Кукурельи, из-за чего количество игровой практики Зинченко может существенно снизиться.

По информации Романо, Зинченко может перейти в «Эвертон». Он входит в список приоритетных трансферных целей «Ирисок» на нынешнее лето. Также в Зинченко заинтересованы еще несколько клубов.

Напомним, в «Эвертоне» уже выступает один игрок сборной Украины – защитник Виталий Миколенко.

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Виталий Миколенко Манчестер Сити Александр Зинченко Эвертон Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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