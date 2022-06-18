В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон

«Манчестер Сити» готов во время нынешнего трансферного окна отпустить Александра Зинченко. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Чемпионы Англии близки к подписанию Марка Кукурельи, из-за чего количество игровой практики Зинченко может существенно снизиться.

По информации Романо, Зинченко может перейти в «Эвертон». Он входит в список приоритетных трансферных целей «Ирисок» на нынешнее лето. Также в Зинченко заинтересованы еще несколько клубов.

Напомним, в «Эвертоне» уже выступает один игрок сборной Украины – защитник Виталий Миколенко.