В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
Украинский хавбек может покинуть «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» готов во время нынешнего трансферного окна отпустить Александра Зинченко. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Чемпионы Англии близки к подписанию Марка Кукурельи, из-за чего количество игровой практики Зинченко может существенно снизиться.
По информации Романо, Зинченко может перейти в «Эвертон». Он входит в список приоритетных трансферных целей «Ирисок» на нынешнее лето. Также в Зинченко заинтересованы еще несколько клубов.
Напомним, в «Эвертоне» уже выступает один игрок сборной Украины – защитник Виталий Миколенко.
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