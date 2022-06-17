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  4. Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро
Англия
17 июня 2022, 08:05 |
220
1

Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро

«Брайтон» хочет получить за своего защитника достойную компенсацию

17 июня 2022, 08:05 |
220
1
Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Стали известны детали вероятного трансфера защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

Как сообщает инсайдер, английский клуб хочет получить за 23-летнего футболиста 50 млн евро.

По сведениям источника, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола потребовал от руководства подписать именно Кукурелью.

В сезоне 2021/22 защитник сыграл 39 матчей за «Брайтон», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Сергей Ионов
Замість того, щоб купити нормального центр-бека, а не те що э зараз, замість нормального правого бека, знову збираються лівого бека купувати? Нащо? Там вже 4 гравці на цю позицію
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