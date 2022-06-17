Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро

Стали известны детали вероятного трансфера защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.

Как сообщает инсайдер, английский клуб хочет получить за 23-летнего футболиста 50 млн евро.

По сведениям источника, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола потребовал от руководства подписать именно Кукурелью.

В сезоне 2021/22 защитник сыграл 39 матчей за «Брайтон», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.