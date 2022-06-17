Англия17 июня 2022, 08:05 |
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Трансфер Кукурельи может обойтись Ман Сити в 50 млн евро
«Брайтон» хочет получить за своего защитника достойную компенсацию
17 июня 2022, 08:05 |
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Стали известны детали вероятного трансфера защитника «Брайтона» Марка Кукурельи.
Как сообщает инсайдер, английский клуб хочет получить за 23-летнего футболиста 50 млн евро.
По сведениям источника, главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола потребовал от руководства подписать именно Кукурелью.
В сезоне 2021/22 защитник сыграл 39 матчей за «Брайтон», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
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Комментарии 1
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