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  4. Sky Sports: Арсенал готовится сделать первое предложение по Зинченко
Англия
15 июля 2022, 08:30 |
447
0

Sky Sports: Арсенал готовится сделать первое предложение по Зинченко

Клуб ищет защитника

15 июля 2022, 08:30 |
447
0
Sky Sports: Арсенал готовится сделать первое предложение по Зинченко
Skysports.com

По информации британского Sky Sports, «Арсенал» в ближайшее время сделает первое предложение по приобретению игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Правда, в команде рассчитывают на украинца на позиции левого защитника, что может не устроить игрока. Ранее сообщалось, что Зинченко готов покинуть Манчестер, но ради того, чтобы снова играть в центре поля.

«Арсенал» хотел подписать левого защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса, но он, скорее всего, перейдет в МЮ, а вот лондонцы переключились на Зинченко.

О трансферной сумме информации нет.

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Источник Sky Sports
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