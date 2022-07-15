Sky Sports: Арсенал готовится сделать первое предложение по Зинченко

По информации британского Sky Sports, «Арсенал» в ближайшее время сделает первое предложение по приобретению игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Правда, в команде рассчитывают на украинца на позиции левого защитника, что может не устроить игрока. Ранее сообщалось, что Зинченко готов покинуть Манчестер, но ради того, чтобы снова играть в центре поля.

«Арсенал» хотел подписать левого защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса, но он, скорее всего, перейдет в МЮ, а вот лондонцы переключились на Зинченко.

О трансферной сумме информации нет.