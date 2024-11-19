Умер немецкий футболист, дважды выигравший Кубок УЕФА

На 73-м году жизни скончался бывший немецкий защитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Франк Шаффер.

За свою карьеру Шаффер трижды становился чемпионом немецкой Бундеслиги (1975, 1976 и 1977). Дважды выигрывал Кубок УЕФА (1975 и 1979), а также был финалистом Лиги чемпионов (1977).

До выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию» Франк играл за команды низших дивизионов, в частности за ТСВ «Эльтинген» и «Людвигсбург».

В немецкой Бундеслиге защитник провел 228 матчей и забил 6 голов. В еврокубках он сыграл 40 матчей и отметился одним забитым мячом.

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