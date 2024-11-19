Умер немецкий футболист, дважды выигравший Кубок УЕФА
Франк Шаффер был игроком менхенгладбахской «Боруссии»
На 73-м году жизни скончался бывший немецкий защитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Франк Шаффер.
За свою карьеру Шаффер трижды становился чемпионом немецкой Бундеслиги (1975, 1976 и 1977). Дважды выигрывал Кубок УЕФА (1975 и 1979), а также был финалистом Лиги чемпионов (1977).
До выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию» Франк играл за команды низших дивизионов, в частности за ТСВ «Эльтинген» и «Людвигсбург».
В немецкой Бундеслиге защитник провел 228 матчей и забил 6 голов. В еврокубках он сыграл 40 матчей и отметился одним забитым мячом.
Ранее стало известно о смерти бронзового призера чемпионата мира 1958 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина сыграет с Албанией в 21:45 по Киеву
Йожеф Сабо не сдерживал эмоций