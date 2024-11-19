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Германия
19 ноября 2024, 18:54 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:55
643
0

Умер немецкий футболист, дважды выигравший Кубок УЕФА

Франк Шаффер был игроком менхенгладбахской «Боруссии»

19 ноября 2024, 18:54 | Обновлено 19 ноября 2024, 18:55
643
0
Умер немецкий футболист, дважды выигравший Кубок УЕФА
Transfermrkt. Франк Шаффер

На 73-м году жизни скончался бывший немецкий защитник менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Франк Шаффер.

За свою карьеру Шаффер трижды становился чемпионом немецкой Бундеслиги (1975, 1976 и 1977). Дважды выигрывал Кубок УЕФА (1975 и 1979), а также был финалистом Лиги чемпионов (1977).

До выступлений за менхенгладбахскую «Боруссию» Франк играл за команды низших дивизионов, в частности за ТСВ «Эльтинген» и «Людвигсбург».

В немецкой Бундеслиге защитник провел 228 матчей и забил 6 голов. В еврокубках он сыграл 40 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее стало известно о смерти бронзового призера чемпионата мира 1958 года.

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Боруссия Менхенгладбах Бундеслига смерть Кубок УЕФА Лига чемпионов сборная Германии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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