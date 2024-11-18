Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции скончался бронзовый призер чемпионата мира-1958
Франция
18 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 18 ноября 2024, 14:47
204
0

Во Франции скончался бронзовый призер чемпионата мира-1958

Бернар Кьярелли был легендарным игроком «Валансьена»

18 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 18 ноября 2024, 14:47
204
0
Во Франции скончался бронзовый призер чемпионата мира-1958
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернар Кьярелли (слева)

На 91-м году жизни скончался французский футболист, бывший полузащитник «Валансьена» Бернар Кьярелли.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, игрок умер от сердечного приступа в собственном доме.

Бернар Кьярелли начал свою карьеру в «Валансьене», за который провел шесть сезонов. На его счету 171 матч и 25 забитых мячей за этот клуб. В этот период он стал участником чемпионата мира 1958 года в составе сборной Франции, которая завоевала бронзовые награды. Правда, Кьярелли так и не вышел на поле ни в одном из матчей турнира.

В 1959 году футболист покинул «Валансьен» и перешел в «Ланс». Позднее он провел три сезона в составе «Лилля», где сыграл 65 матчей и забил 10 голов.

Завершал карьеру в клубе «Гавр», а позже недолгое время выступал за «Седан».

По теме:
Мойзе КИН: «Я пытался удивить Меньяна»
Николо БАРЕЛЛА: «Поражение – это всегда поражение»
Майк МЕНЬЯН: «Я люблю делать решающие сейвы»
сборная Франции по футболу Валансьен Лилль Седан Ланс Гавр смерть
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Зрелищной игры с Албанией не будет»
Футбол | 18 ноября 2024, 14:15 1
Юрий ВИРТ: «Зрелищной игры с Албанией не будет»
Юрий ВИРТ: «Зрелищной игры с Албанией не будет»

Черная полоса у наших нападающих должна закончиться

«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
Футбол | 17 ноября 2024, 15:22 6
«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией
«Этого мало». Леоненко обратился к Мудрику после матча с Грузией

Виктор Леоненко ждет большего от Михаила Мудрика

«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
Футбол | 18.11.2024, 11:58
«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Футбол | 17.11.2024, 15:11
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Леоненко разнес лидеров сборной Украины после матча с Грузией. Что сказал?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Бокс | 18.11.2024, 08:15
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
16.11.2024, 20:57 13
Футбол
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
16.11.2024, 23:40 24
Футбол
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Стало известно, сколько заработали Майк Тайсон и Джейк Пол за бой в США
Стало известно, сколько заработали Майк Тайсон и Джейк Пол за бой в США
16.11.2024, 08:27 1
Бокс
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
17.11.2024, 10:31
Бокс
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем