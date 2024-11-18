Во Франции скончался бронзовый призер чемпионата мира-1958

На 91-м году жизни скончался французский футболист, бывший полузащитник «Валансьена» Бернар Кьярелли.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, игрок умер от сердечного приступа в собственном доме.

Бернар Кьярелли начал свою карьеру в «Валансьене», за который провел шесть сезонов. На его счету 171 матч и 25 забитых мячей за этот клуб. В этот период он стал участником чемпионата мира 1958 года в составе сборной Франции, которая завоевала бронзовые награды. Правда, Кьярелли так и не вышел на поле ни в одном из матчей турнира.

В 1959 году футболист покинул «Валансьен» и перешел в «Ланс». Позднее он провел три сезона в составе «Лилля», где сыграл 65 матчей и забил 10 голов.

Завершал карьеру в клубе «Гавр», а позже недолгое время выступал за «Седан».