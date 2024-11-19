Экс-звезда Интера пьяным прыгал с 17 этажа. Известно, что спасло жизнь

Бывший игрок миланского «Итера» и португальского «Порту» Фредди Гуарин откровенно рассказал о своих проблемах с алкоголем. Футболист признался, что прыгал с 17 этажа.

«Я начал зарабатывать себе имя в Италии, а потом начались другие проблемы вне поля. Стадион начал затихать, и в первый раз я очень хорошо справился с ситуацией: напился за 2 дня до матча, потом вышел на поле, забил 1-2 гола и команда выиграла.

Думаю, что все началось с нехватки совести. Я провалился во всех своих целях: как футбольных, так и личных. Я чувствовал, что у меня нет никаких ограничений. Меня полностью увлек алкоголь, мне через агента пришли сказать, что я больше не могу оставаться в Милане: «Ты должен забрать его отсюда, сейчас…»

В Китае я знал, что такое настоящий алкоголь, и с первого дня приезда я стал алкоголиком. Я вставал, чтобы пойти на тренировку, а после тренировки употреблял алкоголь. Чуть-чуть отдыхал, тренировался и пил алкоголь. Так было каждый день. Это были тяжелые времена, я был совершенно пьян 10 дней. Я засыпал от усталости и просыпался возле себя с пивом.

Я жил на 17-м этаже и отключился от жизни, от всего. Моя реакция была такой, что я выбросился с балкона. Но была сеть, я прыгнул, и она повернула меня обратно, очевидно, я не заметил. Я не понимал, что делаю и я не знал, что произошло», – сказал колумбиец.