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  4. Дополнительный год. Суперзвезда Барселоны хочет продлить контракт с клубом
Испания
19 ноября 2024, 19:08 |
81
0

Дополнительный год. Суперзвезда Барселоны хочет продлить контракт с клубом

Роберт Левандовски заинтересован в продлении контракта с «сине-гранатовыми»

19 ноября 2024, 19:08 |
81
0
Дополнительный год. Суперзвезда Барселоны хочет продлить контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски хочет продлить соглашение с клубом до 2027-го года, сообщает Sport.

Контракт поляка с каталонским грандом рассчитан до лета 2025-го года, однако при условии того, что игрок проведет минимум половину матчей на поле, активируется продление еще на год. Но страйкер настолько уверен в себе, что готов продлить соглашение еще на год.

Левандовски не заинтересован в деньгах чемпионата Саудовской Аравии и желает оставаться в элите европейского футбола. «Барселона» также позитивно относится к перспективе того, что поляк может продолжить выступать на «Камп ноу», однако важным фактором является дальнейшая физическая форма игрока. Он может закончить играть за «сине-гранатовых» в 39 лет, что очень непривычно не для клуба. Да и найти замену Роберту не является просто задачей для финансово нестабильной «Барселоны».

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 17 матчей н клубном уровне, забил 19 голов и отдал 2 ассиста.

Игрок «Барселоны» мог перейти в «ПСЖ» за 250 миллионов евро.

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Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Барселона
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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