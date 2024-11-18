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18 ноября 2024, 00:14 |
718
1

Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?

Признание получил Винисиус Жуниор

18 ноября 2024, 00:14 |
718
1
Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших современных футболистов, которые играют под седьмым номером.

Лидирует в списке суперзвезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, за бразильцем идет лидер «Арсенала» Букайо Сака. Бронза списка у пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Аль-Наср».

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн разместился на четвертой позиции, а вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин – 5-й.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

9 лучших седьмых номеров в современном футболе от Give Me Sport

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Винисиус Жуниор Антуан Гризманн Сон Хын Мин Криштиану Роналду Букайо Сака рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВИНИСИУС АБЯЗАН ПАКЛАНИЦА ВЕЛИКАМУ И МАГУЧЕМУ ЖОРЕКУ И ПАБОАГАДАРИТЬ ЕВО ЗА ТО ЧЬТО ЖОРЕК НЕ ИГРАЭТ ПАД СЕДЬМЫМ НОМЕРАМ
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