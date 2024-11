Определена лучшая семерка в футболе. Роналду – только третий. Кто лидер?

Авторитетный британский портал Give Me Sport обновил рейтинг лучших современных футболистов, которые играют под седьмым номером.



Лидирует в списке суперзвезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, за бразильцем идет лидер «Арсенала» Букайо Сака. Бронза списка у пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду, который сейчас играет за «Аль-Наср».



Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн разместился на четвертой позиции, а вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин – 5-й.



Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.



9 лучших седьмых номеров в современном футболе от Give Me Sport