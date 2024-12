Лунин впереди него. Реакция фанов на премии The Best FIFA Football Awards

17 декабря в Дохе (Катар) прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards 2024. На этом важном событии были отмечены лучшие футболисты, тренеры и вратари мира.

Винисиус Жуниор, форвард «Реала» и сборной Бразилии, был признан лучшим игроком года. Карло Анчелотти, наставник «Реала», стал лучшим тренером 2024 года, а Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» был удостоен титула лучшего вратаря года. В номинации на лучший вратарь был также украинец Андрей Лунин (Реал Мадрид).

В социальных сетях разгорелась активная дискуссия о результатах премии. После победы Мартинеса в номинации «Лучший вратарь» 2024 года, фанаты утверждают, что награда могла бы достаться Лунину, если бы он сыграл в финале Лиги чемпионов.



Shin: Он всё равно плохой игрок, Лунин впереди него, а год назад он вообще не заслуживал этой награды. Это манипуляция со стороны СМИ, чтобы вручить ему эти трофеи».

Ça reste un joueur de merde, Lunin est devant lui et l’Annee d’avant jamais de l’histoire il le prend aussi. C’est de la manipulation médiatique de lui donner ces trophées la — Shin❤️💙 (@932Am) December 17, 2024

Alexandre Ricardo: «Провел ли Лунин сезон лучше, чем вратарь лучшей национальной команды мира и «Астон Виллы», которая вышла в Лигу чемпионов?».

Lunin fez uma temporada melhor que o goleiro da melhor seleção do mundo e do Aston Villa classificado para a Champions League? — Alexandre Ricardo (@ricxandy) December 17, 2024

RM: «Очевидно, что они собираются посадить вас, если у них есть лучший вратарь в мире, но, послушайте, без Лунина Сити разгромил бы Мадрид. Знаете, кого я не видел в Лиге чемпионов?».

Es obvio que te van a sentar si tienen al mejor portero del mundo listo, pero vamos, que sin Lunin el city goleada al Madrid ¿sabes a quien no he visto en la champions? Al Fribu, mira que te congelo hermano🥶🥶🥶🥶 — RM (@Anubis111212) December 17, 2024

Ser Arys Oakheart: «Если бы Лунин играл в финале ЛЧ, он, вероятно, выиграл бы его, но не знаю».

If lunin played in the finale of the CL he probably would've won it but Idk. — Ser Arys Oakheart (@ArysoakheartKG) December 17, 2024

Scout: «Мартинес полностью заслужил эту награду, кстати... Лунин был хорош, как и вся наша команда в защите... Эми Мартинес проделал огромную работу как в Премьер-лиге, так и в Кубке Америки!!!».

Martinez fully deserved that award btw ...lunin was good but so was our whole team defensively.....emi Martinez did a massive job in pl as well as in copa America!!! https://t.co/Jmu1uUxh7y — scout (@scoutOP32) December 17, 2024

Винисиус стал лучшим игроком года, но не все поклонники разделяют восторг от этой победы:

Kobra: «Так же, как я говорю, что Винисиус-младший заслуживает любой награды как лучший игрок прошлого сезона, я также говорю, что Хаби Алонсо заслуживает звания лучшего тренера предыдущего года. То, что он сделал с Байером, неповторимо».

Al igual que afirmo que Vinicius Jr. merece cualquier premio al mejor jugador de la temporada pasada, también digo que Xabi Alonso se merece ser el mejor entrenador del año anterior. Lo que ha hecho con el B04 es irrepetible. — Kobra (@SKobra7) December 17, 2024

Henrique: «И награда лучшей жертве общества достается... Винисиусу-младшему. Не нужно играть, просто плачь».

E o prêmio the best vítima da sociedade vai para.... Vinicius Jr

Não precisa jogar basta chorar — Henrique (@KemheuP) December 17, 2024

Fernando Walison: Это просто жалкое повествование, которое никогда не имело никакого смысла. Из этих 100 журналистов трое не включили Вини-младшего в Топ-10, а пятеро не включили Родри в Топ-10. Так что это оправдание не выдерживает критики».

E o prêmio the best vítima da sociedade vai para.... Vinicius Jr

Não precisa jogar basta chorar — Henrique (@KemheuP) December 17, 2024

Miguel RV: «Настоящий «Золотой мяч» тоже твой. Отличный Винисиус Жуниор».

El real balón de oro también. Grande Vini JR. — Miguel RV (@LuisMiguel3091) December 17, 2024

Klebss VINI JR IS THE BEST: Ах, он этого заслуживает, награды – это мы, кто может видеть такой невероятный талант на поле. Для меня Винисиус Жуниор – лучший дриблер в мировом футболе, он даёт жизнь футболу».

Ahh ele merece, mas sinceramente os premiados somos nos que podemos ver um talento tão incrível em campo 🤍😍



Pra min o Vini Jr é o melhor driblador do futebol mundial, ele da vida ao futebol💫 — Klebss ⭐VINI JR IS THE BEST ⭐ (@klebss_) December 17, 2024

Joey Lastborn1: «На данный момент, я думаю, FIFA ясно показала, что Золотой мяч был на 100% для Винисиуса Жуниора, но «Манчестер Сити» купил его для Родри».

At this moment, I think FIFA made it clear and clean that Ballon D’or was 💯 perfect for Vini Jr but Man City bought it for Rodri pic.twitter.com/UAKydmPOPx — Joey Lastborn1 (@JoeyLastborn1) December 17, 2024

Карло Анчелотти признан лучшим тренером года, но не все согласны с этим выбором:

Israel Omole: «Карло Анчелотти остаётся лучшим тренером в футболе. Его достижения не повторил ни один другой тренер, но СМИ предпочитают говорить о тренерах с ярким имиджем и активных в соцсетях».

Carlos Ancelotti remain the best coach in the game of football, his record has not been match by any coach but the media don't talk about him, rather they go after cosmetics and social media coaches. — Israel Omole (@IsraelOmole1) December 17, 2024

Parveen Deb: «Присуждение награды «Тренер года» Анчелотти похоже на вручение трофея за участие, хотя на самом деле были достойные претенденты, которые могли бы его получить».

Giving Coach of the Year to Ancelotti feels like awarding a participation trophy when there were actually some proper contenders out there tearing it up. — Parveen Deb (@Bargeman445811) December 17, 2024

Ujjwal Mohindra: «Я бы не возражал, если бы Хаби Алонсо выиграл, но Анчелотти также взял команду, которая потеряла лучшего игрока в мире, играл без нападающего или центрального защитника первой команды, и выиграл Ла Лигу и ЛЧ, проиграв всего 2 игры за весь сезон. Огромная работа с его стороны, особенно то, что он сделал с Джудом».

I wouldn't mind Xabi alonso winning it but also Ancelotti took a team that lost the best player in the world, played without a striker or first team CB's, and won the la liga and UCL while only losing like 2 games all season. Immense work from him, specially what he did with Jude https://t.co/igLA3FUkKv — Ujjwal Mohindra (@ujjwalmohindra) December 17, 2024

Hala Madrid: Что Хаби сделал больше, чем Анчелотти?».