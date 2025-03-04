СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта

Во вторник, 4 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Брюгге – Атлетико

3.04 – 3.53 – 2.45

22:00 Боруссия Дортмунд – Лилль

1.68 – 4.20 – 5.33

22:00 ПСВ – Арсенал

4.02 – 3.59 – 2.03

22:00 Реал – Атлетико

1.96 – 3.69 – 4.20

КИБЕРСПОРТ

16:30 Monte – Zero Tenacity

1.71 – 2.05