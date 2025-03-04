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04 марта 2025, 06:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 марта 2025, 06:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Диего Симеоне

Во вторник, 4 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Брюгге – Атлетико

Ggbet 3.04 – 3.53 – 2.45

22:00 Боруссия Дортмунд – Лилль

Ggbet 1.68 – 4.20 – 5.33

22:00 ПСВ – Арсенал

Ggbet 4.02 – 3.59 – 2.03

22:00 Реал – Атлетико

Ggbet 1.96 – 3.69 – 4.20

КИБЕРСПОРТ

16:30 Monte – Zero Tenacity

Ggbet 1.71 – 2.05

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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