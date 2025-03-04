Другие новости04 марта 2025, 06:17 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 марта 2025, 06:17 |
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Во вторник, 4 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Брюгге – Атлетико
22:00 Боруссия Дортмунд – Лилль
22:00 ПСВ – Арсенал
22:00 Реал – Атлетико
КИБЕРСПОРТ
16:30 Monte – Zero Tenacity
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