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17 декабря 2024, 21:19 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:22
1435
0

Как проголосовали Ребров и Матвиенко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА

Винисиус Жуниор выиграл престижную награду на церемонии The Best FIFA Football Awards 2024

17 декабря 2024, 21:19 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:22
1435
0
Как проголосовали Ребров и Матвиенко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в Дохе (Катар) прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучшим игроком 2024 года был признан бразилец Винисиус Жуниор из мадридского Реала.

В топ-3 лучших игроков года также вошли испанский хавбек Родри из Манчестер Сити и англичанин Джуд Беллингем из Реала.

В голосовании принимали участие капитаны национальных сборных, наставники национальных команд, медиа и болельщики.

После завершения церемонии ФИФА обнародовала результаты голосований. Винисиус Жуниор обошел Родри всего на 5 баллов.

В голосовании приняли участие и представители Украины: капитан «сине-желтых» Николай Матвиенко и наставник украинской сборной Сергей Ребров.

Матвиенко поставил на первое место Родри, на второе – Винисиуса Жуниора, а на третье – Флориана Вирца.

По версии Реброва, лучшим стал Родри, затем Беллингем, а уже на третью позицию коуч выбрал Вини.

Украинские медиа в голосовании представлял спортивный журналист Валерий Новобранец, который выбрал в таком порядке: Родри, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд.

Также представители Украины проголосовали за лучшего тренера:

Лучший тренер по версии ФИФА: Карло Анчелотти

  • Ребров: Карло Анчелотти, Луис де ла Фуэнте, Хаби Алонсо
  • Матвиенко: Хаби Алонсо, Жузеп Гвардиола, Карло Анчелотти
  • Новобранец: Луис де ла Фуэнте, Карло Анчелотти, Хаби Алонсо
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награды ФИФА лучший игрок лучший тренер Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Сергей Ребров Николай Матвиенко Джуд Беллингем Родри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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