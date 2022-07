Вест Хэм - Ярмоленко: «Никогда не забудем твой гол Севилье»

Андрей Ярмоленко сегодня подписал контракт с клубом Сергея Реброва «Аль-Айн». В твиттере украинский форвард попрощался с фанами «Вест Хэма», посвятив им теплый пост.

Официальный твиттер «Вест Хэма» ответил на твит своего экс-игрока:

«Спасибо за все! Мы никогда не забудем твой гол «Севилье». Это яркий момент для всех в клубе. Удачи в новой команде».

Thanks for everything, @Yarmolenko_7! We'll never forget your goal against Sevilla. What a moment for everyone associated with this Club. Good luck with your new team ❤️ https://t.co/0PJmaNnr9p