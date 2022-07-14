Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм - Ярмоленко: «Никогда не забудем твой гол Севилье»
Англия
14 июля 2022, 01:39 | Обновлено 14 июля 2022, 01:43
282
0

Вест Хэм - Ярмоленко: «Никогда не забудем твой гол Севилье»

Английский клуб тепло попрощался с украинцем

14 июля 2022, 01:39 | Обновлено 14 июля 2022, 01:43
282
0
Вест Хэм - Ярмоленко: «Никогда не забудем твой гол Севилье»
ФК Вест Хэм

Андрей Ярмоленко сегодня подписал контракт с клубом Сергея Реброва «Аль-Айн». В твиттере украинский форвард попрощался с фанами «Вест Хэма», посвятив им теплый пост.

Официальный твиттер «Вест Хэма» ответил на твит своего экс-игрока:

«Спасибо за все! Мы никогда не забудем твой гол «Севилье». Это яркий момент для всех в клубе. Удачи в новой команде».

Андрей Ярмоленко провел в «Вест Хэме» четыре сезона.

По теме:
ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»
Вест Хэм Андрей Ярмоленко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кемпес, Марадона и Месси: символическая сборная Аргентины всех времен
Футбол | 14 июля 2022, 01:00 0
Кемпес, Марадона и Месси: символическая сборная Аргентины всех времен
Кемпес, Марадона и Месси: символическая сборная Аргентины всех времен

Блогер Sport.ua cоставил сборную Аргентины всех времен

Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Футбол | 13 июля 2022, 10:08 0
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко

Ранее скауты амстердамского клуба не видели в украинце интересную цель на рынке

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футбол | 13.07.2022, 10:26
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 13.07.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
Футбол | 13.07.2022, 19:14
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий КЛИЧКО: «Я не хочу обратно в Советский Союз»
Виталий КЛИЧКО: «Я не хочу обратно в Советский Союз»
13.07.2022, 15:48 1
Бокс
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
12.07.2022, 03:10
Теннис
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
12.07.2022, 11:11
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
13.07.2022, 08:43 5
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
13.07.2022, 11:28 12
Футбол
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
13.07.2022, 18:00 8
Футбол
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем