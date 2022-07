ФОТО. Ярмоленко трогательно попрощался с фанатами Вест Хэма

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попрощался с фанатами «Вест Хэма».

«Спасибо всем болельщикам и сотрудникам «Вест Хэма» за всю вашу поддержку на протяжении всего времени, когда ничего не получалось. Но было много счастливых и приятных моментов, за которые я благодарен всем, кто был со мной и поддерживал меня. Спасибо вам всем, ваш Ярмо», – написал Андрей в твиттере.

Ярмоленко провел в «Вест Хэме» четыре сезона, сыграл 83 матча (играл в среднем по 40 минут), забил 12 голов и сделал 7 ассистов.

Thanks to all you fans and people @westham, for all your support throughout the whole time, it didn't work out. But there were many happy and pleasant moments for which I am grateful to everyone who was with me and supported me. Thank you all, your Yarmo❤️‍🩹 pic.twitter.com/8Ohkl24idt