Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление обороны. Украинский клуб хочет подписать испанского защитника
Испания
17 декабря 2024, 22:35 |
736
0

Усиление обороны. Украинский клуб хочет подписать испанского защитника

Антонио Санчес может стать игроком «Кривбасса»

17 декабря 2024, 22:35 |
736
0
Усиление обороны. Украинский клуб хочет подписать испанского защитника
La Verdad. Антонио Санчес

Испанский защитник «Еклано» Антонио Санчес является одной из целей криворожского «Кривбасса», сообщает PreferenteAUT.

По информации источника, украинская сторона уже сделала предложение о покупке игрока. 24-летний игрок провел 17 матчей в текущем сезоне за свой клуб, результативными действиями не отличался.

«Еклано» занимает 12-е место в третьем по силе дивизионе Испании.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» собирается вернуть двух своих игроков из аренд уже этой зимой.

По теме:
Челси нашел замену Мудрику, если его дисквалифицируют из-за допинга
Из-за проблем. Нападающий Челси может вернуться на родину
Кажется, это конец. Рэшфорд – про трансфер из Манчестер Юнайтед
Еклано трансферы УПЛ трансферы Кривбасс Кривой Рог
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Футбол | 17 декабря 2024, 12:37 52
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика

В лондонском клубе подтвердили эту информацию и начали расследование

Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы
Футбол | 17 декабря 2024, 21:07 0
Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы
Опять за границу. Украинским тренером интересуются европейские клубы

Виктор Скрипник привлекает внимание «Шленска» и «Аполлона»

Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Футбол | 17.12.2024, 15:54
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Бокс | 17.12.2024, 10:47
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Футбол | 17.12.2024, 16:43
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 29
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 30
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 14
Футбол
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
17.12.2024, 08:32 13
Футбол
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем