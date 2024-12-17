Усиление обороны. Украинский клуб хочет подписать испанского защитника

Испанский защитник «Еклано» Антонио Санчес является одной из целей криворожского «Кривбасса», сообщает PreferenteAUT.

По информации источника, украинская сторона уже сделала предложение о покупке игрока. 24-летний игрок провел 17 матчей в текущем сезоне за свой клуб, результативными действиями не отличался.

«Еклано» занимает 12-е место в третьем по силе дивизионе Испании.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» собирается вернуть двух своих игроков из аренд уже этой зимой.