Испания17 декабря 2024, 22:35 |
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Усиление обороны. Украинский клуб хочет подписать испанского защитника
Антонио Санчес может стать игроком «Кривбасса»
17 декабря 2024, 22:35 |
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Испанский защитник «Еклано» Антонио Санчес является одной из целей криворожского «Кривбасса», сообщает PreferenteAUT.
По информации источника, украинская сторона уже сделала предложение о покупке игрока. 24-летний игрок провел 17 матчей в текущем сезоне за свой клуб, результативными действиями не отличался.
«Еклано» занимает 12-е место в третьем по силе дивизионе Испании.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» собирается вернуть двух своих игроков из аренд уже этой зимой.
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