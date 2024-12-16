Кривбасс собирается вернуть из аренды полузащитника и форварда

Криворожский «Кривбасс» планирует зимой вернуть полузащитника Владислава Семотюка и нападающего Дениса Устименко, выступавших за другие команды на правах аренды.

Оба игрока начнут подготовку к весенней части сезона вместе с командой уже в январе.

24-летний полузащитник Владислав Семотюк осенью выступал за львовское Рух. Арендное соглашение длилось полгода и предусматривало возможность выкупа контракта. Из-за травмы, полученной в октябре, Семотюк сыграл лишь 4 матча, без забитых голов.

25-летний нападающий Денис Устименко провел первую часть сезона в Карпатах, куда перешел в годовую аренду. За львовский клуб форвард отыграл 14 матчей и забил 1 гол.

Команда Юрия Вернидуба ушла на зимнюю паузу на 4-м месте турнирной таблицы УПЛ (31 очко).