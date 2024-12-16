Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс собирается вернуть из аренды полузащитника и форварда
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:35
736
0

Кривбасс собирается вернуть из аренды полузащитника и форварда

Владислав Семотюк и Денис Устименко зимой присоединятся к команде

16 декабря 2024, 21:23 | Обновлено 16 декабря 2024, 21:35
736
0
Кривбасс собирается вернуть из аренды полузащитника и форварда
ФК Кривбасс Кривой Рог. Владислав Семотюк

Криворожский «Кривбасс» планирует зимой вернуть полузащитника Владислава Семотюка и нападающего Дениса Устименко, выступавших за другие команды на правах аренды.

Оба игрока начнут подготовку к весенней части сезона вместе с командой уже в январе.

24-летний полузащитник Владислав Семотюк осенью выступал за львовское Рух. Арендное соглашение длилось полгода и предусматривало возможность выкупа контракта. Из-за травмы, полученной в октябре, Семотюк сыграл лишь 4 матча, без забитых голов.

25-летний нападающий Денис Устименко провел первую часть сезона в Карпатах, куда перешел в годовую аренду. За львовский клуб форвард отыграл 14 матчей и забил 1 гол.

Команда Юрия Вернидуба ушла на зимнюю паузу на 4-м месте турнирной таблицы УПЛ (31 очко).

По теме:
Полесье заинтересовано в приобретении еще одного футболиста из Израиля
«Они уйдут». Легендарный игрок Баварии назвал тех, кто покинут клуб
Ценник установлен. Защитник Реала может переехать в АПЛ
Кривбасс Кривой Рог Владислав Семотюк Денис Устименко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Рух Львов Карпаты Львов
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неймар уведомил руководство Аль-Хиляля, что переедет в США
Футбол | 16 декабря 2024, 21:05 0
Неймар уведомил руководство Аль-Хиляля, что переедет в США
Неймар уведомил руководство Аль-Хиляля, что переедет в США

Бразилец хочет объединиться с Месси

Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Футбол | 16 декабря 2024, 07:45 9
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика

«Бавария» интересуется украинцем

ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
Бокс | 16.12.2024, 00:01
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
Футбол | 16.12.2024, 19:10
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Бокс | 16.12.2024, 08:12
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
«Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Вдвое больше. Топ-боксер без колебаний назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
14.12.2024, 19:25
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 41
Футбол
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 29
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
15.12.2024, 20:08 28
Футбол
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем