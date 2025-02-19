Более 100 миллионов. Ман Сити готовит трансфер звездной замены де Брюйне

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб готовит предложение в размере 105 миллионов евро за 21-летнего футболиста. В Манчестере Флориана считают идеальной заменой Кевина де Брюйне.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер 140-миллионой звезды.