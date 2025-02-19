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  4. Более 100 миллионов. Ман Сити готовит трансфер звездной замены де Брюйне
Англия
19 февраля 2025, 22:57 |
341
0

Более 100 миллионов. Ман Сити готовит трансфер звездной замены де Брюйне

Флориан Вирц привлекает внимание английского клуба

19 февраля 2025, 22:57 |
341
0
Более 100 миллионов. Ман Сити готовит трансфер звездной замены де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб готовит предложение в размере 105 миллионов евро за 21-летнего футболиста. В Манчестере Флориана считают идеальной заменой Кевина де Брюйне.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансфер 140-миллионой звезды.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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