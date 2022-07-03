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  4. Защитник Зари стал игроком кипрского Пафоса
Украина. Премьер лига
03 июля 2022, 18:57 |
71
0

Защитник Зари стал игроком кипрского Пафоса

Бразилец ушел из луганского клуба на правах свободного агента

03 июля 2022, 18:57 |
71
0
Защитник Зари стал игроком кипрского Пафоса
ФК Пафос. Жуниньо

26-летний левый защитник «Зари» Жуниньо стал игроком «Пафоса». 

Кипрский клуб не опубликовал деталей о трансфере, но Тransfermarkt утверждает, что это полноценное подписание свободного агента.

В «Зарю» Жуниньо пришел летом 2020 года, и с тех пор принял участие в 31 поединке (1 забитый мяч и 2 результативные передачи). Его контракт как раз был рассчитан на два года.

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Жуниньо (Рейс Родригес) Пафос Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ чемпионат Греции по футболу
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Источник ФК Пафос
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