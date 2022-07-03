Защитник Зари стал игроком кипрского Пафоса

26-летний левый защитник «Зари» Жуниньо стал игроком «Пафоса».

Кипрский клуб не опубликовал деталей о трансфере, но Тransfermarkt утверждает, что это полноценное подписание свободного агента.

В «Зарю» Жуниньо пришел летом 2020 года, и с тех пор принял участие в 31 поединке (1 забитый мяч и 2 результативные передачи). Его контракт как раз был рассчитан на два года.