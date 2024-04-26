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Англия
26 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 26 апреля 2024, 22:18
1292
1

Скауты Реала были замечены на матче АПЛ с участием украинца

Представители королевского клуба наблюдали за Брантвейтом в поединке Эвертон – Ливерпуль

26 апреля 2024, 22:05 | Обновлено 26 апреля 2024, 22:18
1292
1
Скауты Реала были замечены на матче АПЛ с участием украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

Уже длительное время «Реал» Мадрид следит за защитником «Эвертона» Джарредом Брантуэйтом, и, как сообщает TBR Football, теперь представители королевского клуба прибыли в Ливерпуль, чтобы посмотреть за действиями игрока.

С ним очень хорошо знаком Карло Анчелотти, так как именно во время работы итальянца на «Гудиссон Парк» Брантуэйт дебютировал в основе «ирисок», а теперь специалист хочет забрать его в Мадрид.

В текущем сезоне 21-летний Джарред провел 37 поединков за подопечных Шона Дайча во всех турнирах, забил 3 гола и получил 8 желтых карточек.

К слову, украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко появился в старте команды на поединок с «Ливерпулем», но был заменен в перерыве из-за травмы.

Видеообзор матча Эвертон – Ливерпуль – 2:0

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Виталий Миколенко Реал Мадрид Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Даниил Агарков Источник: The Boot Room
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Gargantua
по этому матчу надо брать
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