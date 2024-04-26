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  4. Интер после завоевания Скудетто планирует потратиться на трансферы
Италия
26 апреля 2024, 21:46 |
503
1

Интер после завоевания Скудетто планирует потратиться на трансферы

«Нери-адзурри» ожидает усиление состава

26 апреля 2024, 21:46 |
503
1
Интер после завоевания Скудетто планирует потратиться на трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Миланский «Интер», досрочно ставший чемпионом Италии, планирует серьезно потратиться на трансферном рынке предстоящим летом.

Как сообщает Tuttosport, руководство «нери-адзурри» планирует выделить на трансферы 100 миллионов евро, чтобы приобрести бразильского голкипера Бенту из «Атлетико Паранаэнсе», Алессандро Буонджорно из «Торино» и форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона.

Кроме этого, «сине-черные» планируют продлить контракты со своими лидерами, хавбеком Николо Барреллой и форвардом Лаутаро Мартинесом, а также ждут в своих рядах в качестве свободных агентов Мехди Тареми из «Порту» и Петра Зелински («Наполи»).

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Интер Милан трансферы трансферы Серии A Альберт Гудмундссон Алессандро Буонджорно
Юрій Вишневський Источник: SempreInter.com
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Gargantua
а 500 млн долга кто отдавать будет?
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