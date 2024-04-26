Интер после завоевания Скудетто планирует потратиться на трансферы

Миланский «Интер», досрочно ставший чемпионом Италии, планирует серьезно потратиться на трансферном рынке предстоящим летом.

Как сообщает Tuttosport, руководство «нери-адзурри» планирует выделить на трансферы 100 миллионов евро, чтобы приобрести бразильского голкипера Бенту из «Атлетико Паранаэнсе», Алессандро Буонджорно из «Торино» и форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона.

Кроме этого, «сине-черные» планируют продлить контракты со своими лидерами, хавбеком Николо Барреллой и форвардом Лаутаро Мартинесом, а также ждут в своих рядах в качестве свободных агентов Мехди Тареми из «Порту» и Петра Зелински («Наполи»).