ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ

Нападающий Люк де Йонг вернулся в клуб ПСВ, за который он играл с 2014 по 2019 годы.

Нидерландский футболист в минувшем сезоне играл за «Барселону» в аренде из «Севильи».

31-летний игрок 1 июля Люк прибыл в расположение нидерландской команды и успешно прошел медицинский осмотр.

ПСВ и «Севилья» договорились о трансфере. Переговоры по контракту между клубами и игроком находятся на завершающей стадии. Нидерландский клуб уже представил игрока в футболке команды.

В прошедшем сезоне Люк де Йонг за «Барселону» 29 матчей и забил 7 голов, если учитывать все турниры.

