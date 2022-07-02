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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ
Нидерланды
02 июля 2022, 09:23 | Обновлено 02 июля 2022, 09:29
489
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ

Нидерландский футболист выступал за «Барселону» в аренде из «Севильи»

02 июля 2022, 09:23 | Обновлено 02 июля 2022, 09:29
489
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ
ПСВ. Люк де Йонг

Нападающий Люк де Йонг вернулся в клуб ПСВ, за который он играл с 2014 по 2019 годы.

Нидерландский футболист в минувшем сезоне играл за «Барселону» в аренде из «Севильи».

31-летний игрок 1 июля Люк прибыл в расположение нидерландской команды и успешно прошел медицинский осмотр.

ПСВ и «Севилья» договорились о трансфере. Переговоры по контракту между клубами и игроком находятся на завершающей стадии. Нидерландский клуб уже представил игрока в футболке команды.

В прошедшем сезоне Люк де Йонг за «Барселону» 29 матчей и забил 7 голов, если учитывать все турниры.

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Люк де Йонг ПСВ Барселона Севилья трансферы Ла Лиги трансферы
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Источник ФК ПСВ
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