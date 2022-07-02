ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Люк де Йонг вернулся в ПСВ
Нидерландский футболист выступал за «Барселону» в аренде из «Севильи»
Нападающий Люк де Йонг вернулся в клуб ПСВ, за который он играл с 2014 по 2019 годы.
Нидерландский футболист в минувшем сезоне играл за «Барселону» в аренде из «Севильи».
31-летний игрок 1 июля Люк прибыл в расположение нидерландской команды и успешно прошел медицинский осмотр.
ПСВ и «Севилья» договорились о трансфере. Переговоры по контракту между клубами и игроком находятся на завершающей стадии. Нидерландский клуб уже представил игрока в футболке команды.
В прошедшем сезоне Люк де Йонг за «Барселону» 29 матчей и забил 7 голов, если учитывать все турниры.
#TheLuukWay ⏳😏— PSV (@PSV) July 1, 2022
PSV is dichtbij de komst van @LuukdeJong9. De 31-jarige spits was vandaag in Eindhoven en is inmiddels ook medisch gekeurd door de club.
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