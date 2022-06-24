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  4. Немецкие СМИ опровергли интерес Баварии к Роналду
Германия
24 июня 2022, 16:57 |
63
0

Немецкие СМИ опровергли интерес Баварии к Роналду

Чемпионы Германии не будут пытаться подписать форварда «Манчестер Юнайтед»

24 июня 2022, 16:57 |
63
0
Немецкие СМИ опровергли интерес Баварии к Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Слухи об интересе «Баварии» к Криштиану Роналду оказались неправдой. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Напомним, «Бавария» нынешним летом может потерять многолетнего лидера атак команды Роберта Левандовски. Сейчас чемпионы Германии заняты поиском замены 33-летнему поляку на случай его ухода.

Сам Роналду недавно снова задумался об уходе из «Манчестер Юнайтед».

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