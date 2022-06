Немецкие СМИ опровергли интерес Баварии к Роналду

Слухи об интересе «Баварии» к Криштиану Роналду оказались неправдой. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Напомним, «Бавария» нынешним летом может потерять многолетнего лидера атак команды Роберта Левандовски. Сейчас чемпионы Германии заняты поиском замены 33-летнему поляку на случай его ухода.

Сам Роналду недавно снова задумался об уходе из «Манчестер Юнайтед».

The rumours of an interest of @FCBayern in @Cristiano Ronaldo are NOT TRUE ❌