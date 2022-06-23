Вот это поворот. Роналду может заменить Левандовски в Баварии

Вероятный уход Роберта Левандовски заставляет «Баварию» искать замену ключевому форварду. По информации испанских СМИ, этой заменой может стать другой звездный ветеран – Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось о том, что Роналду снова задумался об уходе из «Манчестер Юнайтед» из-за низкой вероятности завоевать трофеи в следующем сезоне. В «Баварии» у Роналду эти шансы будут гораздо выше.

В сезоне 2021/2022 на счету Роналду 24 гола и 3 ассиста в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.