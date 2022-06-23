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  4. Вот это поворот. Роналду может заменить Левандовски в Баварии
Германия
23 июня 2022, 23:11 |
1211
1

Вот это поворот. Роналду может заменить Левандовски в Баварии

В Германии португальского форварда еще не было

23 июня 2022, 23:11 |
1211
1
Вот это поворот. Роналду может заменить Левандовски в Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вероятный уход Роберта Левандовски заставляет «Баварию» искать замену ключевому форварду. По информации испанских СМИ, этой заменой может стать другой звездный ветеран – Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось о том, что Роналду снова задумался об уходе из «Манчестер Юнайтед» из-за низкой вероятности завоевать трофеи в следующем сезоне. В «Баварии» у Роналду эти шансы будут гораздо выше.

В сезоне 2021/2022 на счету Роналду 24 гола и 3 ассиста в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.

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Роберт Левандовски Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник AS
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Vitalii_13UA
Маячня. Стиль Баварії не для Рона.
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