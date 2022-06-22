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  4. Роналду вновь задумался об уходе из Манчестер Юнайтед
Англия
22 июня 2022, 15:54 |
495
0

Роналду вновь задумался об уходе из Манчестер Юнайтед

Португальский форвард хочет бороться за трофеи

22 июня 2022, 15:54 |
495
0
Роналду вновь задумался об уходе из Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду снова задумался о своем уходе из клуба, несмотря на то, что ранее планировал отработать до конца контракт до лета 2023 года.

После того, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» усилились Эрлингом Холандом и Дарвином Нуньесом соответственно, Роналду не уверен в том, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за трофеи в новом сезоне. Также важный фактор – то, что «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне не будет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду отклонил приглашение в «Рому».

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Источник AS
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