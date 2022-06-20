Моуриньо не убедил. Роналду отклонил предложение Ромы

«Рома» пыталась подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нынешним летом. Однако португалец предложение «Волков» отклонил.

Не удалось убедить Роналду и его бывшему наставнику по «Реалу» Жозе Моуриньо. Именно ему принадлежала идея пригласить Роналду в «Рому».

В сезоне 2021/2022 на счету Роналду 24 гола и 3 ассиста в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее 37-летний португалец выступал в Италии в 2018 – 2021 годах за «Ювентус».