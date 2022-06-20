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  4. Моуриньо не убедил. Роналду отклонил предложение Ромы
Италия
20 июня 2022, 20:11 |
204
0

Моуриньо не убедил. Роналду отклонил предложение Ромы

Форвард «Манчестер Юнайтед» не переберется в Рим

20 июня 2022, 20:11 |
204
0
Моуриньо не убедил. Роналду отклонил предложение Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Рома» пыталась подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду нынешним летом. Однако португалец предложение «Волков» отклонил.

Не удалось убедить Роналду и его бывшему наставнику по «Реалу» Жозе Моуриньо. Именно ему принадлежала идея пригласить Роналду в «Рому».

В сезоне 2021/2022 на счету Роналду 24 гола и 3 ассиста в 39 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Ранее 37-летний португалец выступал в Италии в 2018 – 2021 годах за «Ювентус».

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Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед Рома Рим Криштиану Роналду
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Источник Corriere dello Sport
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