Фергюсон позвонил экс-подопечному спустя 11 лет. Чтобы сказать это

Сэр Алекс Фергюсон недавно позвонил Дэнни Уэлбеку, которого «Манчестер Юнайтед» продал более 10 лет назад.

В 2014 году «Юнайтед» продал Уэлбека в «Арсенал» за 16 миллионов фунтов стерлингов.

Рене Мёленстейн, ассистент Фергюсона, заявил, что великий тренер точно не разрешил бы этот трансфер, так как он всегда поддерживал молодых игроков.

Уэлбек забил 32 гола за «Арсенал», затем были переходы в «Уотфорд» и «Брайтон».

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Уэлбек рассказал BBC: «После гола в матче с «Ньюкаслом», думаю, он [Фергюсон] был в Южной Африке, и он позвонил мне, говорил о голе и выступлении. Это был звонок с неопределённым номером, и я просто ответил: «Привет». Иногда я даже не отвечаю, потому что не знаю, кто это, но это был он, и он просто был в восторге».

Дэнни продолжил: «Иметь такую связь... он тренер, который всегда заботился о своих игроках, всегда хотел лучшего для них, и до сих пор мы поддерживаем контакт», – рассказал 34-летний нападающий.

Эта история ещё раз показала, каким человеком является сэр Алекс Фергюсон.