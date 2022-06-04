Стали известны чемпионы Ролан Гаррос в парном мужском разряде
Победил 12-й сеяный дуэт
Состоялся финальный матч мужского парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче за титул 12-й сеяный дуэт Марсело Аревало / Жан-Жульен Ройер (Сальвадор / Нидерланды) в трехчасовой битве одолел тандем Иван Додиг / Остин Крайчек (Хорватия / США).
Ролан Гаррос. Финал парного разряда
Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер – Иван Додиг / Остин Крайчек – 6:7(4), 7:6(5), 6:3
Аревало стал первым победителем турнира Grand Slam из Центральной Америки.
40-летний Ройер выиграл свой третий Шлем, у него в коллекции нет только титула Australian Open. На кортах Парижа Жан-Жюльен уже побеждал в миксте (2014 год).
Также Ройер стал самым возрастным победителем турниров Grand Slam.
Three hours and worth the wait to celebrate 👍#RolandGarros pic.twitter.com/TlyAQ03PwY— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
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