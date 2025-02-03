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Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 10:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 11:24
1030
0

Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко

Назар Волошин имел шанс продолжить карьеру в «Сандерленде»

03 февраля 2025, 10:25 | Обновлено 03 февраля 2025, 11:24
1030
0
Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

Английский «Сандерленд» серьезно интересовался украинским вингером киевского «Динамо» Назаром Волошиным, сообщает издание ТаТоТаке.

По информации источника, «черные коты» сделали киевлянам предложение по аренде 21-летнего футболиста с обязательной опцией выкупа в случае выхода в АПЛ, но «бело-синих» такой вариант не устроил.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Назаром Волошин интересуется амстердамский «Аякс».

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Назар Волошин Динамо Киев Сандерленд трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип чемпионат Англии по футболу аренда игрока ТаТоТаке
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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