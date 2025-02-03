Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко

Английский «Сандерленд» серьезно интересовался украинским вингером киевского «Динамо» Назаром Волошиным, сообщает издание ТаТоТаке.

По информации источника, «черные коты» сделали киевлянам предложение по аренде 21-летнего футболиста с обязательной опцией выкупа в случае выхода в АПЛ, но «бело-синих» такой вариант не устроил.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Назаром Волошин интересуется амстердамский «Аякс».