Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко
Назар Волошин имел шанс продолжить карьеру в «Сандерленде»
Английский «Сандерленд» серьезно интересовался украинским вингером киевского «Динамо» Назаром Волошиным, сообщает издание ТаТоТаке.
По информации источника, «черные коты» сделали киевлянам предложение по аренде 21-летнего футболиста с обязательной опцией выкупа в случае выхода в АПЛ, но «бело-синих» такой вариант не устроил.
В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Назаром Волошин интересуется амстердамский «Аякс».
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