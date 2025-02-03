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  4. Не Хакими. Мбаппе просит Реал подписать звездного защитника
Испания
03 февраля 2025, 11:05 |
359
0

Не Хакими. Мбаппе просит Реал подписать звездного защитника

Нуну Мендеш может покинуть «ПСЖ»

03 февраля 2025, 11:05 |
359
0
Не Хакими. Мбаппе просит Реал подписать звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Мадридский «Реал» интересуется португальским левым защитником французского «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендешем, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписать 22-летнего футболиста королевскому клубу посоветовал французский нападающий Килиан Мбаппе, с которым Мендеш вместе играл в составе «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Нуну Мендеш провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее Килиан Мбаппе советовал мадридскому «Реалу» подписать другого флангового защитника «ПСЖ» – Ашрафа Хакими.

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Нуну Мендеш Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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