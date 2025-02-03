«Бельгия, США и Испания». Игрок сборной Украины – о своем трансфере

Защитник сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров рассказал о своем трансфере и признался, были ли предложения от других клубов:

– Были ли другие предложения? Если да, то что повлияло на выбор перейти именно в «Плимут»?

– Были предложения из Бельгии, США и Испании, но решающую роль сыграл разговор с тренером, его видение футбола и позитивная энергия, с которой он приступил к спасению клуба. С другой стороны это реальная возможность адаптироваться к английскому футболу и продемонстрировать свои лучшие качества.

– В украинских СМИ была информация, что это ЛАСК подталкивал вас к трансферу – и якобы «заставил». Насколько она правдива и правдива ли вообще?

– За последний год было несколько интересных предложений и возможностей продолжить свою карьеру на более высоком уровне, чем австрийская Бундеслига, но предложения не устраивали ЛАСК. Мне сложно сказать, почему именно была такая позиция ЛАСК, но на последних сборах я не чувствовал, что в команде используют мои лучшие качества. Ведь приходилось играть на разных позициях, но только не центрального защитника, – прокомментировал Таловеров.