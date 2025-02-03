Ему всего 15 лет. Реал нацелился на трансфер английского суперталанта
Джереми Монга может перебраться в Мадрид
Английский вингер «Лестера» Джереми Монга, выступающий за команду U-18, привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, за 15-летним талантом следят «Челси» и «Манчестер Сити», но мадридский гранд также включился в борьбу за игрока. Английские клубы отправляли запросы на трансфер Джереми, но интерес «Реала», который готов приложить усилия для подписания Монга, меняет ситуацию вокруг игрока. «Лестер» не хочет легко расставаться со своим футболистом.
В текущем сезоне Джереми Монга провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что легендарный игрок «Реала» продолжит карьеру в чемпионате Мексики.
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