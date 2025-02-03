Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»

Защитник сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров сравнил чемпионат Украины с иностранными лигами, а также рассказал об отношении болельщиков к футболистам:

«В Украине вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам. Есть возможность сравнить, как относятся австрийцы к австрийским игрокам или чешские к чешским.Не знаю, почему именно такая большая разница в отношении. Полагаю, что для украинского футбола очень полезно, что в Англии играют украинцы.

Капитализация игроков Чемпионшипа – 1,63 млрд. Австрийская Бундеслига – 410 млн, чешская лига – 383 млн. Стоимость УПЛ примерно такая же, а когда уйдет Жорик Судаков, то будет еще меньше», – поделился мнением Таловеров.