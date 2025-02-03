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  4. Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Англия
03 февраля 2025, 11:48 |
692
6

Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»

Максим Таловеров поделился мнением об отношении болельщиков к футболистам

03 февраля 2025, 11:48 |
692
6
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Защитник сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров сравнил чемпионат Украины с иностранными лигами, а также рассказал об отношении болельщиков к футболистам:

«В Украине вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам. Есть возможность сравнить, как относятся австрийцы к австрийским игрокам или чешские к чешским.Не знаю, почему именно такая большая разница в отношении. Полагаю, что для украинского футбола очень полезно, что в Англии играют украинцы.

Капитализация игроков Чемпионшипа – 1,63 млрд. Австрийская Бундеслига – 410 млн, чешская лига – 383 млн. Стоимость УПЛ примерно такая же, а когда уйдет Жорик Судаков, то будет еще меньше», – поделился мнением Таловеров.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Георгий Судаков Максим Таловеров Шахтер Донецк
Микола Титюк Источник: Трибуна
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Ладно болельщики и околофутбол, а футболистам моветон упоминать трансфермаркт, цены на котором в принципе ничего не значат.
Чемпионшип богатая лига спору нет, и даст фору большинству высших дивизионов, но клуб после 2/3 игр занимает последнее место и имеет все шансы через несколько месяцев отправиться в пердив. А там уже не все так хорошо с капитализацией, и она всего лишь 255 млн.
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Хтось поясніть цьому всратому бухгалтеру, що в Україні війна і тому країні трохи не до розвитку футболу. 
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0
DonetskCity_Love_Rybakinu
Бо вона вся й тримається на гравцях Шахтаря
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-1
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Khafre
забув згадати за нашого маріупольського бамбасівця Шапаренко.
Той 300 млн коштує
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-2
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