Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Максим Таловеров поделился мнением об отношении болельщиков к футболистам
Защитник сборной Украины и английского «Плимута» Максим Таловеров сравнил чемпионат Украины с иностранными лигами, а также рассказал об отношении болельщиков к футболистам:
«В Украине вообще достаточно специфически относятся к украинским футболистам. Есть возможность сравнить, как относятся австрийцы к австрийским игрокам или чешские к чешским.Не знаю, почему именно такая большая разница в отношении. Полагаю, что для украинского футбола очень полезно, что в Англии играют украинцы.
Капитализация игроков Чемпионшипа – 1,63 млрд. Австрийская Бундеслига – 410 млн, чешская лига – 383 млн. Стоимость УПЛ примерно такая же, а когда уйдет Жорик Судаков, то будет еще меньше», – поделился мнением Таловеров.
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