«Слишком эмоционален и агрессивен». Эксперт оценил игру футболистов Динамо

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил игру некоторых футболистов киевского «Динамо», а также назвал главную проблему исполнителей:

«Шапаренко в прошлом сезоне имел сложное повреждение, а еще он слишком эмоционален, иногда даже агрессивен. Думаю, что Николай не оправдал надежд, которые он сам на себя возложил, перегорел.

Ванат в этом сезоне очень неплохой, прогрессирует. Есть скорость, достаточно опыта, но где-то тактически он пока теряется. Главный минус Владислава – его зависимость от партнеров по средней линии. Когда команда плохо работает на атаку, у него мало что выходит.

У Ваната некому подносить снаряды, как когда-то делал Пихаленок для Довбика в «Днепре-1» или Цыганков для Довбика в «Жироне», – считает Федорчук.

Ранее Вячеслав Заховайло посоветовал Шапаренку уходить из киевского клуба.