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  4. «Слишком эмоционален и агрессивен». Эксперт оценил игру футболистов Динамо
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 11:25 |
859
1

«Слишком эмоционален и агрессивен». Эксперт оценил игру футболистов Динамо

Олег Федорчук поделился мнением о выступлениях Шапаренко и Ваната

03 февраля 2025, 11:25 |
859
1
«Слишком эмоционален и агрессивен». Эксперт оценил игру футболистов Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил игру некоторых футболистов киевского «Динамо», а также назвал главную проблему исполнителей:

«Шапаренко в прошлом сезоне имел сложное повреждение, а еще он слишком эмоционален, иногда даже агрессивен. Думаю, что Николай не оправдал надежд, которые он сам на себя возложил, перегорел.

Ванат в этом сезоне очень неплохой, прогрессирует. Есть скорость, достаточно опыта, но где-то тактически он пока теряется. Главный минус Владислава – его зависимость от партнеров по средней линии. Когда команда плохо работает на атаку, у него мало что выходит.

У Ваната некому подносить снаряды, как когда-то делал Пихаленок для Довбика в «Днепре-1» или Цыганков для Довбика в «Жироне», – считает Федорчук.

Ранее Вячеслав Заховайло посоветовал Шапаренку уходить из киевского клуба.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Николай Шапаренко Олег Федорчук
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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BATI-GOOOOOL
Оце відкрив Америку,нападник залежний від гравців середньої лінії,а що буває по іньшому? 
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