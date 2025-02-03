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  4. Таловеров признался, советовался ли с Ребровым перед переходом в Плимут
Англия
03 февраля 2025, 11:18 |
167
0

Таловеров признался, советовался ли с Ребровым перед переходом в Плимут

Защитник считает, что тренеры сборной Украины сейчас заняты другими делами

03 февраля 2025, 11:18 |
167
0
Таловеров признался, советовался ли с Ребровым перед переходом в Плимут
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский центральный защитник Максим Таловеров рассказал, советовался ли с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым перед переходом в английский «Плимут»:

«Все происходило достаточно быстро и интенсивно, поэтому не было достаточно времени. С тренером не общался, но помню, что он играл в Англии - как в АПЛ, так и в Чемпионшипе, поэтому очень хорошо знает качество английского футбола.

Считаю, что сейчас у сборной очень важны игры плей-офф, к которым ведется подготовка – поэтому главный тренер и штаб заняты вопросами сборной, а не клубами игроков. Моя главная задача, чтобы уровень игры соответствовал требованиям тренерского штаба и национальной сборной».

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Максим Таловеров Сергей Ребров сборная Украины по футболу Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитро Вус Источник: Трибуна
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