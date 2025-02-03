Таловеров признался, советовался ли с Ребровым перед переходом в Плимут

Украинский центральный защитник Максим Таловеров рассказал, советовался ли с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым перед переходом в английский «Плимут»:

«Все происходило достаточно быстро и интенсивно, поэтому не было достаточно времени. С тренером не общался, но помню, что он играл в Англии - как в АПЛ, так и в Чемпионшипе, поэтому очень хорошо знает качество английского футбола.

Считаю, что сейчас у сборной очень важны игры плей-офф, к которым ведется подготовка – поэтому главный тренер и штаб заняты вопросами сборной, а не клубами игроков. Моя главная задача, чтобы уровень игры соответствовал требованиям тренерского штаба и национальной сборной».