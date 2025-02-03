ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты после матча Арсенал – Ман Сити (5:1)

2 февраля в 18:30 прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, и канониры одержали разгромную победу (5:1).

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Микеля Артеты и Жузепа Гвардиолы.

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты после матча Арсенал 5:1 Манчестер Сити