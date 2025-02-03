Англия03 февраля 2025, 10:01 | Обновлено 03 февраля 2025, 10:57
1386
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты после матча Арсенал – Ман Сити (5:1)
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
03 февраля 2025, 10:01 | Обновлено 03 февраля 2025, 10:57
1386
0
2 февраля в 18:30 прошел матч 24-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, и канониры одержали разгромную победу (5:1).
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Микеля Артеты и Жузепа Гвардиолы.
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Артеты после матча Арсенал 5:1 Манчестер Сити
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2025, 10:25 0
Назар Волошин имел шанс продолжить карьеру в «Сандерленде»
Футбол | 02 февраля 2025, 13:48 26
Алексей Сливченко уверен: как и в случае с Сиканом, решение «горняков» правильное, но запоздалое
Футбол | 03.02.2025, 09:48
Футбол | 02.02.2025, 23:42
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
01.02.2025, 21:20 7
01.02.2025, 20:52 7
01.02.2025, 19:33 55
01.02.2025, 23:16
01.02.2025, 17:52
01.02.2025, 12:04 9