Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски первым в топ-5 лигах Европы достиг отметки в 30 голов
Испания
03 февраля 2025, 11:50 |
348
2

Левандовски первым в топ-5 лигах Европы достиг отметки в 30 голов

Роберт в последнем поединке забил 18-й мяч в Ла Лиге

03 февраля 2025, 11:50 |
348
2
Левандовски первым в топ-5 лигах Европы достиг отметки в 30 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски в матче против «Алавеса» забил свой 30-й гол в этом сезоне во всех соревнованиях. Поляк является первым, кто достиг этой цифры среди игроков топ-5 европейских лиг.

2 февраля состоялся поединок 22-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом». Встреча завершилась минимальной победой «каталонцев» (1:0).

Больше всего мячей Левандовский забил в Ла Лиге (18), остальные - в других турнирах: Кубок Испании (2), Лига чемпионов (9), Суперкубок Испании (1). Всего нападающий провел 32 матча в этом сезоне.

В этой кампании чемпионата Испании Левандовски является лучшим бомбардиром. «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

По теме:
Надежда умирает последней. Неймар запланировал возвращение в Европу
Жирона – Лас-Пальмас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Он это заслужил». Экс-вратарь Реала высказался о ситуации Лунина
Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Барселона - Алавес статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02 февраля 2025, 22:34 4
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним

Александр Шаповалов решил получать образование

Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 19:25 4
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце

2 февраля в решающем поединке украинка проиграла Александровой в трех сетах

У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Футбол | 03.02.2025, 11:46
У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Футбол | 03.02.2025, 11:48
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Другие виды | 02.02.2025, 20:49
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
ВИВАТ ЛЁВА
лучший возрастной дебютант Примеры/ЛаЛиги со времён Пушкаша
Ответить
0
T-800
да не стоит он своих 50 млн говори ли они ...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 26
Футбол
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
Украинец вылетел из рейтинга топ-10 WBA после эффектного боя на шоу Усика
01.02.2025, 19:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем