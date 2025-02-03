Левандовски первым в топ-5 лигах Европы достиг отметки в 30 голов
Роберт в последнем поединке забил 18-й мяч в Ла Лиге
Роберт Левандовски в матче против «Алавеса» забил свой 30-й гол в этом сезоне во всех соревнованиях. Поляк является первым, кто достиг этой цифры среди игроков топ-5 европейских лиг.
2 февраля состоялся поединок 22-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом». Встреча завершилась минимальной победой «каталонцев» (1:0).
Больше всего мячей Левандовский забил в Ла Лиге (18), остальные - в других турнирах: Кубок Испании (2), Лига чемпионов (9), Суперкубок Испании (1). Всего нападающий провел 32 матча в этом сезоне.
В этой кампании чемпионата Испании Левандовски является лучшим бомбардиром. «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).
Robert Lewandowski is the first player to score 30+ goals this season across Europe's top 5 leagues. pic.twitter.com/ck21o5m7Rf— StatMuse FC (@statmusefc) February 2, 2025
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